MERSİN BOZYAZI SEÇİM SONUÇLARI

%100
20.971
%89.87
18.847
18.426
421
|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
MERSİN GENELİ AÇILAN SANDIK %100
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%33.26 49.948
%32.06 49.379
|
%66.74 100.236
%64.98 100.085
|
ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %100
|
%44.62 20.360
%41.71 19.583
|
%55.38 25.271
%52.37 24.591
|
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %100
|
%53.42 4.181
%49.14 3.877
|
%46.58 3.645
%43.95 3.468
|
BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %100
|
%51.17 9.429
%48.72 9.123
|
%48.83 8.997
%46.14 8.640
|
ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%59.81 3.674
%56.42 3.513
|
%40.19 2.469
%37.65 2.344
|
ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%54.77 53.215
%51.6 51.554
|
%45.23 43.952
%41.75 41.710
|
GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %100
|
%55.85 9.974
%52.37 9.463
|
%44.15 7.884
%41.49 7.496
|
MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%31.27 42.006
%29.78 41.229
|
%68.73 92.307
%65.53 90.720
|
MUT
Açılan Sandık Oranı %100
|
%52.67 22.089
%49.03 21.066
|
%47.33 19.847
%43.76 18.803
|
SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %100
|
%41.72 35.213
%38.53 33.381
|
%58.28 49.186
%54.07 46.850
|
TARSUS
Açılan Sandık Oranı %100
|
%42.8 90.794
%40.26 88.184
|
%57.2 121.323
%53.59 117.401
|
TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %100
|
%43.34 82.445
%41.39 81.646
|
%56.66 107.770
%53.56 105.645
|
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100
|
%25.95 44.340
%24.7 43.500
|
%74.05 126.523
%71.22 125.414