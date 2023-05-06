MUĞLA MARMARİS SEÇİM SONUÇLARI

%100
73.478
%84.23
61.894
61.334
560
|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
MUĞLA GENELİ AÇILAN SANDIK %100
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
BODRUM
Açılan Sandık Oranı %100
|
%21.35 27.276
%20.56 27.014
|
%78.65 100.461
%75.49 99.201
|
DALAMAN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%38.64 11.907
%36.39 11.642
|
%61.36 18.906
%56.66 18.127
|
DATÇA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%23.73 4.284
%22.64 4.188
|
%76.27 13.767
%73.41 13.583
|
FETHİYE
Açılan Sandık Oranı %100
|
%38.41 42.690
%36.31 41.699
|
%61.59 68.444
%57.4 65.921
|
KAVAKLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100
|
%60.14 4.568
%57.21 4.390
|
%39.86 3.028
%36.76 2.821
|
KÖYCEĞİZ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%42.52 11.289
%40.52 11.055
|
%57.48 15.258
%53.86 14.694
|
MARMARİS
Açılan Sandık Oranı %100
|
%28.56 17.520
%26.93 17.104
|
%71.44 43.814
%67.75 43.032
|
MENTEŞE
Açılan Sandık Oranı %100
|
%30.81 23.987
%28.84 23.078
|
%69.19 53.880
%64.88 51.918
|
MİLAS
Açılan Sandık Oranı %100
|
%31.88 32.346
%30.23 31.549
|
%68.12 69.103
%64.43 67.231
|
ORTACA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%32.91 12.264
%31.05 11.848
|
%67.09 24.996
%63.79 24.337
|
SEYDİKEMER
Açılan Sandık Oranı %100
|
%58.36 24.483
%55.66 23.885
|
%41.64 17.468
%38.63 16.579
|
ULA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%35.66 6.906
%33.88 6.699
|
%64.34 12.459
%61.07 12.076
|
YATAĞAN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%38.56 12.591
%35.49 11.797
|
%61.44 20.060
%58.37 19.405