Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA ORDU ÇATALPINAR
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
7.606 oy %88.06
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
1.031 oy %11.94
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

10.112

Katılım Oranı

%86.35

Kullanılan Oy

8.732

Geçerli Oy

8.637

Geçersiz Oy

95

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
7.521 oy %85.81
975 oy %11.12

ORDU ÇATALPINAR SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 40
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 8.637
%98.91
Geçersiz Oy 95
%1.09
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
ORDU GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
AKKUŞ
Açılan Sandık Oranı %100
%79.42 10.904
%75.44 10.306
%20.58 2.826
%19.57 2.673
ALTINORDU
Açılan Sandık Oranı %100
%53.12 78.742
%50.43 77.523
%46.88 69.499
%43.12 66.286
AYBASTI
Açılan Sandık Oranı %100
%77.72 9.854
%74.39 9.335
%22.28 2.825
%21.02 2.638
ÇAMAŞ
Açılan Sandık Oranı %100
%74.27 4.327
%71.66 4.287
%25.73 1.499
%25.11 1.502
ÇATALPINAR
Açılan Sandık Oranı %100
%88.06 7.606
%85.81 7.521
%11.94 1.031
%11.12 975
ÇAYBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100
%83.95 6.335
%80.39 6.294
%16.05 1.211
%15 1.174
FATSA
Açılan Sandık Oranı %100
%63.19 50.252
%60.39 49.321
%36.81 29.269
%33.96 27.738
GÖLKÖY
Açılan Sandık Oranı %100
%66.31 10.934
%62.64 10.529
%33.69 5.554
%32.99 5.545
GÜLYALI
Açılan Sandık Oranı %100
%53.71 3.444
%51.06 3.334
%46.29 2.968
%44.89 2.931
GÜRGENTEPE
Açılan Sandık Oranı %100
%52.62 4.856
%50.82 4.735
%47.38 4.372
%46.51 4.333
İKİZCE
Açılan Sandık Oranı %100
%77.89 7.002
%74.56 6.792
%22.11 1.988
%21.28 1.939
KABADÜZ
Açılan Sandık Oranı %100
%73.69 3.778
%69.84 3.622
%26.31 1.349
%25.65 1.330
KABATAŞ
Açılan Sandık Oranı %100
%76.43 5.287
%72.64 5.017
%23.57 1.630
%22.56 1.558
KORGAN
Açılan Sandık Oranı %100
%84.21 14.360
%80.54 13.888
%15.79 2.693
%15.4 2.656
KUMRU
Açılan Sandık Oranı %100
%86.71 15.598
%83.73 15.362
%13.29 2.391
%12.56 2.304
MESUDİYE
Açılan Sandık Oranı %100
%70.38 5.962
%68.12 5.637
%29.62 2.509
%28.81 2.384
PERŞEMBE
Açılan Sandık Oranı %100
%54.26 11.540
%51.38 11.114
%45.74 9.728
%44.3 9.582
ULUBEY
Açılan Sandık Oranı %100
%65.51 8.413
%62.37 8.143
%34.49 4.429
%33.64 4.392
ÜNYE
Açılan Sandık Oranı %100
%72.58 60.926
%69.31 59.742
%27.42 23.015
%24.61 21.208
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 10,109 | Katılım Oranı: %89.05
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %85.817,521 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %11.12975 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %2.69236 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.3833 oy
%100
Seçmen Sayısı: 9,895 | Katılım Oranı: %88.06
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %87.837,420 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %8.76740 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %2.44206 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.6958 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.1412 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.1412 oy
%100
Seçmen Sayısı: 10,244 | Katılım Oranı: %67.41
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %85.995,839 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %12.92877 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.0974 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı