ORDU KABADÜZ SEÇİM SONUÇLARI

%100
6.030
%86.55
5.219
5.127
92
|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
ORDU GENELİ AÇILAN SANDIK %100
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
AKKUŞ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%79.42 10.904
%75.44 10.306
|
%20.58 2.826
%19.57 2.673
|
ALTINORDU
Açılan Sandık Oranı %100
|
%53.12 78.742
%50.43 77.523
|
%46.88 69.499
%43.12 66.286
|
AYBASTI
Açılan Sandık Oranı %100
|
%77.72 9.854
%74.39 9.335
|
%22.28 2.825
%21.02 2.638
|
ÇAMAŞ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%74.27 4.327
%71.66 4.287
|
%25.73 1.499
%25.11 1.502
|
ÇATALPINAR
Açılan Sandık Oranı %100
|
%88.06 7.606
%85.81 7.521
|
%11.94 1.031
%11.12 975
|
ÇAYBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100
|
%83.95 6.335
%80.39 6.294
|
%16.05 1.211
%15 1.174
|
FATSA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%63.19 50.252
%60.39 49.321
|
%36.81 29.269
%33.96 27.738
|
GÖLKÖY
Açılan Sandık Oranı %100
|
%66.31 10.934
%62.64 10.529
|
%33.69 5.554
%32.99 5.545
|
GÜLYALI
Açılan Sandık Oranı %100
|
%53.71 3.444
%51.06 3.334
|
%46.29 2.968
%44.89 2.931
|
GÜRGENTEPE
Açılan Sandık Oranı %100
|
%52.62 4.856
%50.82 4.735
|
%47.38 4.372
%46.51 4.333
|
İKİZCE
Açılan Sandık Oranı %100
|
%77.89 7.002
%74.56 6.792
|
%22.11 1.988
%21.28 1.939
|
KABADÜZ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%73.69 3.778
%69.84 3.622
|
%26.31 1.349
%25.65 1.330
|
KABATAŞ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%76.43 5.287
%72.64 5.017
|
%23.57 1.630
%22.56 1.558
|
KORGAN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%84.21 14.360
%80.54 13.888
|
%15.79 2.693
%15.4 2.656
|
KUMRU
Açılan Sandık Oranı %100
|
%86.71 15.598
%83.73 15.362
|
%13.29 2.391
%12.56 2.304
|
MESUDİYE
Açılan Sandık Oranı %100
|
%70.38 5.962
%68.12 5.637
|
%29.62 2.509
%28.81 2.384
|
PERŞEMBE
Açılan Sandık Oranı %100
|
%54.26 11.540
%51.38 11.114
|
%45.74 9.728
%44.3 9.582
|
ULUBEY
Açılan Sandık Oranı %100
|
%65.51 8.413
%62.37 8.143
|
%34.49 4.429
%33.64 4.392
|
ÜNYE
Açılan Sandık Oranı %100
|
%72.58 60.926
%69.31 59.742
|
%27.42 23.015
%24.61 21.208