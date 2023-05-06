Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA RİZE ÇAYELİ
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
24.323 oy %83.2
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
4.912 oy %16.8
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

33.650

Katılım Oranı

%87.98

Kullanılan Oy

29.605

Geçerli Oy

29.235

Geçersiz Oy

370

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
23.553 oy %79.64
4.481 oy %15.15

RİZE ÇAYELİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 139
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 29.235
%98.75
Geçersiz Oy 370
%1.25
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
RİZE GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
ARDEŞEN
Açılan Sandık Oranı %100
%68.93 18.957
%66.38 18.668
%31.07 8.546
%28.56 8.032
ÇAMLIHEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %100
%74.1 3.736
%71.05 3.581
%25.9 1.306
%25.14 1.267
ÇAYELİ
Açılan Sandık Oranı %100
%83.2 24.323
%79.64 23.553
%16.8 4.912
%15.15 4.481
DEREPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100
%84.08 4.099
%80.85 3.999
%15.92 776
%14.84 734
FINDIKLI
Açılan Sandık Oranı %100
%51.02 5.771
%49.6 5.697
%48.98 5.540
%46.4 5.330
GÜNEYSU
Açılan Sandık Oranı %100
%87.66 9.518
%85.06 9.289
%12.34 1.340
%10.66 1.164
HEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %100
%65.3 1.148
%62.26 1.087
%34.7 610
%33.68 588
İKİZDERE
Açılan Sandık Oranı %100
%88.32 3.911
%85.96 3.807
%11.68 517
%10.43 462
İYİDERE
Açılan Sandık Oranı %100
%86.12 5.288
%83.39 5.097
%13.88 852
%13.09 800
KALKANDERE
Açılan Sandık Oranı %100
%83.5 7.240
%80.28 6.892
%16.5 1.431
%16.26 1.396
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100
%77.64 75.313
%74.25 73.879
%22.36 21.696
%19.86 19.763
PAZAR
Açılan Sandık Oranı %100
%64.67 13.944
%62.14 13.681
%35.33 7.619
%32.68 7.194
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 33,633 | Katılım Oranı: %89.09
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %79.6423,553 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %15.154,481 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %4.931,457 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.2883 oy
%100
Seçmen Sayısı: 33,038 | Katılım Oranı: %87.89
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %83.5323,752 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %9.972,835 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %5.21,479 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.9257 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.2365 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.1646 oy
%100
Seçmen Sayısı: 32,353 | Katılım Oranı: %78.12
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %85.8421,357 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %13.413,336 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.75187 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı