SAMSUN SEÇİM SONUÇLARI

%100
1.024.746
%86.3
884.305
872.499
11.806
|İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
SAMSUN GENELİ AÇILAN SANDIK %100
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
19 MAYIS
Açılan Sandık Oranı %100
|
%77.05 13.619
%74.39 13.256
|
%22.95 4.056
%20.88 3.721
|
ALAÇAM
Açılan Sandık Oranı %100
|
%64.65 11.125
%61.46 10.645
|
%35.35 6.084
%33.5 5.803
|
ASARCIK
Açılan Sandık Oranı %100
|
%86.72 8.314
%83.7 8.201
|
%13.28 1.273
%12.18 1.193
|
ATAKUM
Açılan Sandık Oranı %100
|
%44.98 66.027
%42.04 64.149
|
%55.02 80.765
%50.08 76.415
|
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %100
|
%87.38 10.697
%84 10.522
|
%12.62 1.545
%11.91 1.492
|
BAFRA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%68.07 64.053
%64.32 62.353
|
%31.93 30.043
%28.71 27.836
|
CANİK
Açılan Sandık Oranı %100
|
%73.64 45.601
%70.11 44.738
|
%26.36 16.326
%23.11 14.743
|
ÇARŞAMBA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%77.13 69.265
%73.53 67.608
|
%22.87 20.535
%20.39 18.743
|
HAVZA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%71.56 18.787
%69.03 18.337
|
%28.44 7.468
%26.03 6.915
|
İLKADIM
Açılan Sandık Oranı %100
|
%57.73 119.943
%54.68 117.564
|
%42.27 87.807
%37.97 81.625
|
KAVAK
Açılan Sandık Oranı %100
|
%72.55 11.534
%68.61 11.150
|
%27.45 4.363
%24.77 4.025
|
LADİK
Açılan Sandık Oranı %100
|
%71.7 8.151
%68.45 7.889
|
%28.3 3.217
%26.2 3.020
|
SALIPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100
|
%79.99 11.017
%76.78 10.534
|
%20.01 2.756
%18.82 2.582
|
TEKKEKÖY
Açılan Sandık Oranı %100
|
%67.63 25.609
%64.3 24.893
|
%32.37 12.255
%29.95 11.594
|
TERME
Açılan Sandık Oranı %100
|
%77.25 38.112
%74.49 37.146
|
%22.75 11.224
%20.86 10.404
|
VEZİRKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%80.77 44.193
%77.37 42.960
|
%19.23 10.523
%17.57 9.757
|
YAKAKENT
Açılan Sandık Oranı %100
|
%64.65 4.016
%61.05 3.751
|
%35.35 2.196
%34.07 2.093