Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
85.231 oy %62.25
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
51.688 oy %37.75
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

165.493

Katılım Oranı

%83.79

Kullanılan Oy

138.666

Geçerli Oy

136.919

Geçersiz Oy

1.747

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
85.862 oy %59.71
53.319 oy %37.08

ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 506
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 136.919
%98.74
Geçersiz Oy 1.747
%1.26
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
ŞANLIURFA GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
AKÇAKALE
Açılan Sandık Oranı %100
%92.91 46.646
%91.09 45.340
%7.09 3.557
%7.31 3.637
BİRECİK
Açılan Sandık Oranı %100
%58.02 24.069
%54.93 23.866
%41.98 17.418
%42.4 18.423
BOZOVA
Açılan Sandık Oranı %100
%58.85 14.124
%56.68 14.106
%41.15 9.877
%41.92 10.432
CEYLANPINAR
Açılan Sandık Oranı %100
%53.13 21.548
%50.99 21.256
%46.87 19.007
%47.1 19.638
EYYÜBİYE
Açılan Sandık Oranı %100
%79.33 121.274
%77.06 122.283
%20.67 31.598
%21.6 34.275
HALFETİ
Açılan Sandık Oranı %100
%42.35 7.897
%38.93 7.299
%57.65 10.750
%58.56 10.978
HALİLİYE
Açılan Sandık Oranı %100
%70.67 127.589
%68.57 129.297
%29.33 52.951
%29.35 55.343
HARRAN
Açılan Sandık Oranı %100
%95.35 37.309
%94.52 35.560
%4.65 1.821
%4.45 1.675
HİLVAN
Açılan Sandık Oranı %100
%57.31 11.372
%52.15 11.097
%42.69 8.470
%46 9.789
KARAKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100
%62.25 85.231
%59.71 85.862
%37.75 51.688
%37.08 53.319
SİVEREK
Açılan Sandık Oranı %100
%53.71 56.739
%50.28 57.480
%46.29 48.903
%47.88 54.734
SURUÇ
Açılan Sandık Oranı %100
%29.19 12.503
%26.12 11.861
%70.81 30.325
%72.64 32.989
VİRANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100
%49.78 43.815
%45.84 41.277
%50.22 44.200
%52.98 47.707
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 166,341 | Katılım Oranı: %87.87
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %59.7185,862 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %37.0853,319 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %2.954,240 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.27388 oy
%100
Seçmen Sayısı: 105,394 | Katılım Oranı: %86.01
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %65.3758,338 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %16.2514,499 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %13.7812,297 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %2.762,462 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.741,555 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.1197 oy
%100
Seçmen Sayısı: 62,949 | Katılım Oranı: %73.18
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %70.7932,217 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %19.18,692 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %10.114,600 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı