SİVAS DOĞANŞAR SEÇİM SONUÇLARI

%100
2.304
%86.85
2.001
1.968
33
|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
SİVAS GENELİ AÇILAN SANDIK %100
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
AKINCILAR
Açılan Sandık Oranı %100
|
%78.25 2.698
%76.32 2.633
|
%21.75 750
%20.14 695
|
ALTINYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%85.35 4.621
%82.41 4.559
|
%14.65 793
%13.65 755
|
DİVRİĞİ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%29.67 3.541
%28.85 3.440
|
%70.33 8.394
%68.88 8.212
|
DOĞANŞAR
Açılan Sandık Oranı %100
|
%92.63 1.823
%88.93 1.727
|
%7.37 145
%6.69 130
|
GEMEREK
Açılan Sandık Oranı %100
|
%61.68 8.502
%57.1 8.050
|
%38.32 5.283
%34.99 4.932
|
GÖLOVA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%84.3 1.837
%82.04 1.727
|
%15.7 342
%15.3 322
|
GÜRÜN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%69.89 7.940
%65.92 7.666
|
%30.11 3.420
%27.42 3.189
|
HAFİK
Açılan Sandık Oranı %100
|
%61.22 3.930
%60.43 3.877
|
%38.78 2.489
%36.42 2.337
|
İMRANLI
Açılan Sandık Oranı %100
|
%35.84 1.828
%35.03 1.771
|
%64.16 3.272
%62.35 3.152
|
KANGAL
Açılan Sandık Oranı %100
|
%62.66 8.355
%59.25 8.117
|
%37.34 4.978
%35.25 4.829
|
KOYULHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100
|
%77.22 6.547
%74.1 6.161
|
%22.78 1.931
%21.88 1.819
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%76.42 177.594
%72.16 173.485
|
%23.58 54.805
%20.48 49.238
|
ŞARKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%74.04 17.094
%70.44 16.594
|
%25.96 5.995
%23.76 5.598
|
SUŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%83.56 13.927
%79.87 13.405
|
%16.44 2.741
%14.99 2.516
|
ULAŞ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%76.2 4.274
%72.4 4.171
|
%23.8 1.335
%22.55 1.299
|
YILDIZELİ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%79.44 14.317
%76.68 13.907
|
%20.56 3.706
%19.39 3.517
|
ZARA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%62.01 9.308
%59.77 9.004
|
%37.99 5.703
%35.84 5.400