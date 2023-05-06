Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA TOKAT TURHAL
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
32.782 oy %61.43
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
20.584 oy %38.57
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

60.860

Katılım Oranı

%88.93

Kullanılan Oy

54.124

Geçerli Oy

53.366

Geçersiz Oy

758

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
31.791 oy %58.81
19.899 oy %36.81

TOKAT TURHAL SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 209
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 53.366
%98.6
Geçersiz Oy 758
%1.4
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
TOKAT GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
ALMUS
Açılan Sandık Oranı %100
%51.61 6.964
%50.19 6.716
%48.39 6.530
%46.47 6.218
ARTOVA
Açılan Sandık Oranı %100
%71.55 3.807
%69.34 3.713
%28.45 1.514
%26.8 1.435
BAŞÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %100
%72.06 1.963
%68.88 1.908
%27.94 761
%26.71 740
ERBAA
Açılan Sandık Oranı %100
%70.71 45.542
%66.92 43.896
%29.29 18.867
%26.15 17.154
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100
%69.04 89.801
%65.66 87.391
%30.96 40.268
%28.23 37.571
NİKSAR
Açılan Sandık Oranı %100
%62.89 25.775
%59.79 24.592
%37.11 15.212
%34.94 14.370
PAZAR
Açılan Sandık Oranı %100
%81.1 7.383
%77.22 7.113
%18.9 1.721
%17.95 1.653
REŞADİYE
Açılan Sandık Oranı %100
%72.61 13.538
%69.52 12.886
%27.39 5.106
%26.49 4.910
SULUSARAY
Açılan Sandık Oranı %100
%86.63 3.643
%83.61 3.540
%13.37 562
%12.33 522
TURHAL
Açılan Sandık Oranı %100
%61.43 32.782
%58.81 31.791
%38.57 20.584
%36.81 19.899
YEŞİLYURT
Açılan Sandık Oranı %100
%79.82 4.205
%76.63 4.108
%20.18 1.063
%18.78 1.007
ZİLE
Açılan Sandık Oranı %100
%53.02 19.844
%50.62 19.226
%46.98 17.581
%44.97 17.081
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 60,802 | Katılım Oranı: %90.75
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %58.8131,791 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %36.8119,899 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %4.122,227 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.25136 oy
%100
Seçmen Sayısı: 60,401 | Katılım Oranı: %89.99
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %59.5231,519 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %29.4415,592 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %9.14,821 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.17621 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.6317 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.1685 oy
%100
Seçmen Sayısı: 60,027 | Katılım Oranı: %81.2
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %57.9327,720 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %40.6819,464 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.4668 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı