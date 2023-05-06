TRABZON ÇAYKARA SEÇİM SONUÇLARI

%100
11.040
%84.86
9.369
9.157
212
|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
TRABZON GENELİ AÇILAN SANDIK %100
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
AKÇAABAT
Açılan Sandık Oranı %100
|
%70.21 58.260
%66.39 56.431
|
%29.79 24.718
%26.85 22.825
|
ARAKLI
Açılan Sandık Oranı %100
|
%85.02 24.958
%81.86 24.585
|
%14.98 4.396
%13.39 4.022
|
ARSİN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%82.32 16.324
%79.12 16.125
|
%17.68 3.505
%16.2 3.302
|
BEŞİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%47.38 7.051
%43.84 6.679
|
%52.62 7.831
%49.16 7.489
|
ÇARŞIBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100
|
%73.75 7.817
%69.87 7.549
|
%26.25 2.782
%24.05 2.599
|
ÇAYKARA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%78.08 7.150
%75.69 7.005
|
%21.92 2.007
%19.97 1.848
|
DERNEKPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100
|
%84.77 2.333
%82.54 2.269
|
%15.23 419
%13.82 380
|
DÜZKÖY
Açılan Sandık Oranı %100
|
%67.44 5.935
%64.84 5.790
|
%32.56 2.866
%30.96 2.764
|
HAYRAT
Açılan Sandık Oranı %100
|
%90.66 5.262
%88.14 5.009
|
%9.34 542
%9.43 536
|
KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100
|
%86.98 2.659
%83.13 2.573
|
%13.02 398
%13.12 406
|
MAÇKA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%72.76 12.717
%69.56 12.283
|
%27.24 4.760
%26.28 4.640
|
OF
Açılan Sandık Oranı %100
|
%84.34 24.983
%81.54 24.310
|
%15.66 4.640
%14.2 4.235
|
ORTAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100
|
%61.17 126.427
%57.69 123.638
|
%38.83 80.257
%34.83 74.637
|
ŞALPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100
|
%74.9 5.885
%71.3 5.596
|
%25.1 1.972
%24.79 1.946
|
SÜRMENE
Açılan Sandık Oranı %100
|
%76.94 12.813
%73.17 12.409
|
%23.06 3.840
%21.39 3.628
|
TONYA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%63.22 5.895
%58.82 5.496
|
%36.78 3.429
%35.58 3.325
|
VAKFIKEBİR
Açılan Sandık Oranı %100
|
%71.01 13.135
%66.67 12.542
|
%28.99 5.362
%27.28 5.131
|
YOMRA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%69.86 19.312
%65.87 18.928
|
%30.14 8.331
%26.87 7.723