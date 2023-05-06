Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA YOZGAT ÇEKEREK
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
9.850 oy %79.47
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
2.544 oy %20.53
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

14.170

Katılım Oranı

%88.81

Kullanılan Oy

12.584

Geçerli Oy

12.394

Geçersiz Oy

190

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
9.648 oy %77.28
2.428 oy %19.45

YOZGAT ÇEKEREK SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 70
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 12.394
%98.49
Geçersiz Oy 190
%1.51
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
YOZGAT GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
AKDAĞMADENİ
Açılan Sandık Oranı %100
%81.21 17.842
%77.44 17.317
%18.79 4.127
%16.89 3.777
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %100
%80.5 5.457
%78.39 5.388
%19.5 1.322
%18.55 1.275
BOĞAZLIYAN
Açılan Sandık Oranı %100
%63.32 13.516
%60.46 13.107
%36.68 7.828
%33.98 7.366
ÇANDIR
Açılan Sandık Oranı %100
%68.5 1.859
%66.23 1.828
%31.5 855
%28.22 779
ÇAYIRALAN
Açılan Sandık Oranı %100
%68.05 4.501
%65.28 4.346
%31.95 2.113
%30.15 2.007
ÇEKEREK
Açılan Sandık Oranı %100
%79.47 9.850
%77.28 9.648
%20.53 2.544
%19.45 2.428
KADIŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %100
%86.87 5.618
%84.03 5.473
%13.13 849
%12.99 846
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100
%73.81 46.474
%69.28 45.001
%26.19 16.487
%22.76 14.787
SARAYKENT
Açılan Sandık Oranı %100
%89.5 5.461
%86.28 5.042
%10.5 641
%9.5 555
SARIKAYA
Açılan Sandık Oranı %100
%83.63 15.448
%79.2 14.822
%16.37 3.023
%14.52 2.718
ŞEFAATLİ
Açılan Sandık Oranı %100
%69.1 6.458
%65.98 6.364
%30.9 2.888
%28.07 2.707
SORGUN
Açılan Sandık Oranı %100
%82.96 40.727
%79.4 39.807
%17.04 8.364
%15.18 7.613
YENİFAKILI
Açılan Sandık Oranı %100
%58.81 2.186
%56.38 2.142
%41.19 1.531
%38.59 1.466
YERKÖY
Açılan Sandık Oranı %100
%70.41 15.527
%66.93 15.344
%29.59 6.526
%26.88 6.161
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 14,152 | Katılım Oranı: %90.49
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %77.289,648 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %19.452,428 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %2.97371 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.337 oy
%100
Seçmen Sayısı: 14,355 | Katılım Oranı: %91.31
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %79.0610,108 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %13.51,726 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %5.83745 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.22156 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.2734 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.1316 oy
%100
Seçmen Sayısı: 15,938 | Katılım Oranı: %82.73
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %74.979,751 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %24.273,156 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.7699 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı