ZONGULDAK ALAPLI SEÇİM SONUÇLARI

%100
33.109
%88.53
29.311
28.765
546
|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
ZONGULDAK GENELİ AÇILAN SANDIK %100
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
ALAPLI
Açılan Sandık Oranı %100
|
%65.12 18.733
%61.61 18.176
|
%34.88 10.032
%31.69 9.349
|
ÇAYCUMA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%55.45 35.026
%52.68 33.773
|
%44.55 28.141
%41.05 26.316
|
DEVREK
Açılan Sandık Oranı %100
|
%64.17 23.907
%60.92 23.052
|
%35.83 13.346
%32.99 12.482
|
EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%54.86 63.686
%51.79 61.704
|
%45.14 52.398
%41.27 49.171
|
GÖKÇEBEY
Açılan Sandık Oranı %100
|
%54.82 7.722
%51.71 7.364
|
%45.18 6.364
%41.99 5.980
|
KİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%50.8 11.196
%48.5 11.028
|
%49.2 10.844
%45.71 10.395
|
KOZLU
Açılan Sandık Oranı %100
|
%54 16.554
%51.01 16.121
|
%46 14.103
%42.18 13.331
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%47.02 35.167
%44.63 34.502
|
%52.98 39.631
%49 37.874