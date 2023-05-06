Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA ZONGULDAK EREĞLİ
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
63.686 oy %54.86
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
52.398 oy %45.14
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

134.823

Katılım Oranı

%87.7

Kullanılan Oy

118.239

Geçerli Oy

116.084

Geçersiz Oy

2.155

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
61.704 oy %51.79
49.171 oy %41.27

ZONGULDAK EREĞLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 432
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 116.084
%98.18
Geçersiz Oy 2.155
%1.82
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
ZONGULDAK GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
ALAPLI
Açılan Sandık Oranı %100
%65.12 18.733
%61.61 18.176
%34.88 10.032
%31.69 9.349
ÇAYCUMA
Açılan Sandık Oranı %100
%55.45 35.026
%52.68 33.773
%44.55 28.141
%41.05 26.316
DEVREK
Açılan Sandık Oranı %100
%64.17 23.907
%60.92 23.052
%35.83 13.346
%32.99 12.482
EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %100
%54.86 63.686
%51.79 61.704
%45.14 52.398
%41.27 49.171
GÖKÇEBEY
Açılan Sandık Oranı %100
%54.82 7.722
%51.71 7.364
%45.18 6.364
%41.99 5.980
KİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %100
%50.8 11.196
%48.5 11.028
%49.2 10.844
%45.71 10.395
KOZLU
Açılan Sandık Oranı %100
%54 16.554
%51.01 16.121
%46 14.103
%42.18 13.331
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100
%47.02 35.167
%44.63 34.502
%52.98 39.631
%49 37.874
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 134,736 | Katılım Oranı: %90.91
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %51.7961,704 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %41.2749,171 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %6.257,450 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.69817 oy
%100
Seçmen Sayısı: 128,418 | Katılım Oranı: %89.47
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %55.5461,560 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %36.1240,030 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %6.717,440 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.74819 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.57627 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.33361 oy
%100
Seçmen Sayısı: 125,065 | Katılım Oranı: %78.93
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %54.2552,109 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %43.942,168 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.851,775 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı