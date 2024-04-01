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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
BĞMSZ

  • KISALTMA

    BĞMSZ
BĞMSZ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.23
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 9
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.07 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.11
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İLÇE ADAY OY ORAN
BOZDOĞAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BUHARKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇİNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DİDİM
Açılan Sandık Oranı %100.00
29 %0.06 Detay
EFELER
Açılan Sandık Oranı %100.00
187 %0.11 Detay
GERMENCİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İNCİRLİOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
95 %0.30 Detay
KARACASU
Açılan Sandık Oranı %100.00
144 %1.19 Detay
KARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KOÇARLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KÖŞK
Açılan Sandık Oranı %100.00
4035 %22.55 Detay
KUŞADASI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KUYUCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
NAZİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SÖKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SULTANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
133 %1.04 Detay
YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı