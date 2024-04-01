|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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DÖRTDİVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|399
|%20.25
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GEREDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|30
|%0.22
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GÖYNÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KIBRISCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|72
|%11.15
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MENGEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MUDURNU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|272
|%9.03
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SEBEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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YENİÇAĞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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