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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
BĞMSZ

  • KISALTMA

    BĞMSZ
BĞMSZ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.23
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 9
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.45
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İLÇE ADAY OY ORAN
DÖRTDİVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
399 %20.25 Detay
GEREDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
30 %0.22 Detay
GÖYNÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KIBRISCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
72 %11.15 Detay
MENGEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MUDURNU
Açılan Sandık Oranı %100.00
272 %9.03 Detay
SEBEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YENİÇAĞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
GÖKÇESU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARACASU
Açılan Sandık Oranı %100.00
187 %11.15 Detay
TAŞKESTİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı