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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
BĞMSZ

  • KISALTMA

    BĞMSZ
BĞMSZ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.23
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1063
  • Kazandığı Belde Sayısı 202
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.12 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.34
Denizli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
320 %0.90 Detay
BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
37 %0.80 Detay
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BULDAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
2480 %6.74 Detay
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HONAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
280 %0.15 Detay
SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TAVAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı