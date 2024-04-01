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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
BĞMSZ

  • KISALTMA

    BĞMSZ
BĞMSZ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.23
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1063
  • Kazandığı Belde Sayısı 202
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%29.24 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.31
Erzincan Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ÇAYIRLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İLİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KEMAH
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KEMALİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
6 %0.59 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
21841 %29.24 Detay
OTLUKBELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
REFAHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TERCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
11 %0.44 Detay
ÜZÜMLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ALTINBAŞAK
Açılan Sandık Oranı %12.50
0 %0 Detay
ÇADIRKAYA
Açılan Sandık Oranı %66.67
0 %0 Detay
ÇAĞLAYAN
Açılan Sandık Oranı %75.00
0 %0 Detay
KARGIN
Açılan Sandık Oranı %14.29
0 %0 Detay
MERCAN
Açılan Sandık Oranı %40.00
0 %0 Detay
MOLLAKÖY
Açılan Sandık Oranı %50.00
21 %3.98 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı