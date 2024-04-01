|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|344
|%1.89
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İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|49
|%0.14
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KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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NİZİP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|25
|%0.03
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NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %99.94
|2495
|%0.73
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YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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