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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
BĞMSZ

  • KISALTMA

    BĞMSZ
BĞMSZ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.23
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1063
  • Kazandığı Belde Sayısı 202
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.06 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.16
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BELEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DEFNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %100.00
50 %0.07 Detay
ERZİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
27 %0.11 Detay
HASSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
88 %0.29 Detay
İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
356 %0.30 Detay
KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
136 %0.26 Detay
KUMLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
PAYAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
192 %0.80 Detay
REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
218 %0.46 Detay
SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
767 %1.19 Detay
YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı