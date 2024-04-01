|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|19
|%0.18
|Detay
|
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|32
|%0.02
|Detay
|
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|118
|%0.05
|Detay
|
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|206
|%0.05
|Detay
|
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|136
|%0.04
|Detay
|
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|271
|%0.21
|Detay
|
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|489
|%0.31
|Detay
|
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|16345
|%15.88
|Detay
|
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|264
|%0.18
|Detay
|
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|1065
|%0.87
|Detay
|
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|311
|%0.20
|Detay
|
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|21
|%0.04
|Detay
|
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|138
|%0.06
|Detay
|
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %99.95
|352
|%0.08
|Detay
|
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %99.89
|104
|%0.04
|Detay
|
FATİH
Açılan Sandık Oranı %100.00
|68
|%0.04
|Detay
|
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %99.38
|277
|%0.09
|Detay
|
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %99.90
|129
|%0.05
|Detay
|
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|1079
|%0.37
|Detay
|
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %99.88
|1110
|%0.25
|Detay
|
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|2349
|%0.76
|Detay
|
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|1383
|%0.33
|Detay
|
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|227
|%0.09
|Detay
|
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|16650
|%8.21
|Detay
|
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %99.58
|774
|%0.66
|Detay
|
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %99.50
|62
|%0.04
|Detay
|
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|245
|%0.13
|Detay
|
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|267
|%0.09
|Detay
|
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|732
|%0.44
|Detay
|
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|226
|%0.05
|Detay
|
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|168
|%0.05
|Detay
|
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay