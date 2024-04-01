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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
BĞMSZ

  • KISALTMA

    BĞMSZ
BĞMSZ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.23
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1063
  • Kazandığı Belde Sayısı 202
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.17 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.11
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
19 %0.18 Detay
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
32 %0.02 Detay
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
118 %0.05 Detay
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
206 %0.05 Detay
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
136 %0.04 Detay
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
271 %0.21 Detay
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
489 %0.31 Detay
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
16345 %15.88 Detay
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
264 %0.18 Detay
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
1065 %0.87 Detay
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %100.00
311 %0.20 Detay
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
21 %0.04 Detay
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
138 %0.06 Detay
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %99.95
352 %0.08 Detay
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %99.89
104 %0.04 Detay
FATİH
Açılan Sandık Oranı %100.00
68 %0.04 Detay
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %99.38
277 %0.09 Detay
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %99.90
129 %0.05 Detay
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
1079 %0.37 Detay
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %99.88
1110 %0.25 Detay
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
2349 %0.76 Detay
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
1383 %0.33 Detay
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
227 %0.09 Detay
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %100.00
16650 %8.21 Detay
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %99.58
774 %0.66 Detay
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %99.50
62 %0.04 Detay
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
245 %0.13 Detay
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
267 %0.09 Detay
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
732 %0.44 Detay
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
226 %0.05 Detay
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
168 %0.05 Detay
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı