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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
BĞMSZ

  • KISALTMA

    BĞMSZ
BĞMSZ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.23
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1063
  • Kazandığı Belde Sayısı 202
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.07 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.22
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
112 %0.19 Detay
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %97.22
0 %0 Detay
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
10 %0.12 Detay
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
121 %0.05 Detay
BUCA
Açılan Sandık Oranı %99.31
293 %0.10 Detay
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %100.00
560 %1.92 Detay
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
284 %0.22 Detay
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
11222 %36.66 Detay
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
223 %1.09 Detay
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
325 %0.40 Detay
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %100.00
81 %0.36 Detay
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %98.67
0 %0 Detay
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
160 %0.22 Detay
KINIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KONAK
Açılan Sandık Oranı %99.76
83 %0.04 Detay
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %99.58
44 %0.04 Detay
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
5886 %15.47 Detay
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
973 %1.19 Detay
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
332 %0.94 Detay
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
8783 %36.43 Detay
TİRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
191 %0.35 Detay
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
54 %0.04 Detay
URLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı