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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
BĞMSZ

  • KISALTMA

    BĞMSZ
BĞMSZ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.23
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1063
  • Kazandığı Belde Sayısı 202
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.33 1
İL GENEL MECLİSİ
%0.84
Kastamonu Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ABANA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
AĞLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ARAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
2 %0.05 Detay
AZDAVAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BOZKURT BAĞIMSIZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
1535 %45.07 Detay
ÇATALZEYTİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
CİDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DADAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DEVREKANİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DOĞANYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HANÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İHSANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
560 %30.65 Detay
İNEBOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KÜRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
859 %1.33 Detay
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
444 %29.94 Detay
ŞENPAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
379 %32.70 Detay
SEYDİLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TOSYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı