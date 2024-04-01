|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAŞİSKELE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|12986
|%19.78
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ÇAYIROVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|231
|%0.30
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DARICA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|1783
|%1.52
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DERİNCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|329
|%0.40
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DİLOVASI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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GEBZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|397
|%0.20
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GÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|176
|%0.18
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İZMİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|241
|%0.12
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KANDIRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|9860
|%30.94
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KARAMÜRSEL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|111
|%0.33
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KARTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KÖRFEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|526
|%0.56
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