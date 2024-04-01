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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
BĞMSZ

  • KISALTMA

    BĞMSZ
BĞMSZ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.23
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1063
  • Kazandığı Belde Sayısı 202
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.11 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.47
Kocaeli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BAŞİSKELE
Açılan Sandık Oranı %100.00
12986 %19.78 Detay
ÇAYIROVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
231 %0.30 Detay
DARICA
Açılan Sandık Oranı %100.00
1783 %1.52 Detay
DERİNCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
329 %0.40 Detay
DİLOVASI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GEBZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
397 %0.20 Detay
GÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
176 %0.18 Detay
İZMİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
241 %0.12 Detay
KANDIRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
9860 %30.94 Detay
KARAMÜRSEL
Açılan Sandık Oranı %100.00
111 %0.33 Detay
KARTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KÖRFEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
526 %0.56 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı