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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
BĞMSZ

  • KISALTMA

    BĞMSZ
BĞMSZ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.23
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1063
  • Kazandığı Belde Sayısı 202
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.15 1
İL GENEL MECLİSİ
%0.15
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İLÇE ADAY OY ORAN
AHIRLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
AKÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
AKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ALTINEKİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BEYŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
60 %0.13 Detay
BOZKIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
12 %0.08 Detay
ÇELTİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
CİHANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇUMRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
384 %0.96 Detay
DERBENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
230 %7.86 Detay
DEREBUCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
1501 %43.97 Detay
DOĞANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %93.75
7 %0.07 Detay
EMİRGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
1090 %1.31 Detay
GÜNEYSINIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HADİM
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HALKAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
30 %1.04 Detay
HÜYÜK BAĞIMSIZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
5403 %53.13 Detay
ILGIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KADINHANI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KULU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
171 %0.10 Detay
SARAYÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
4290 %24.00 Detay
SELÇUKLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SEYDİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TAŞKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
10 %0.24 Detay
TUZLUKÇU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YALIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YUNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı