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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
BĞMSZ

  • KISALTMA

    BĞMSZ
BĞMSZ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.23
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1063
  • Kazandığı Belde Sayısı 202
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.49 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.14
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ARAPGİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
14 %0.21 Detay
ARGUVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
1507 %27.38 Detay
BATTALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
284 %0.22 Detay
DARENDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
151 %0.95 Detay
DOĞANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
19 %0.09 Detay
DOĞANYOL
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HEKİMHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KULUNCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
PÜTÜRGE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YAZIHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
89 %0.88 Detay
YEŞİLYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
289 %0.21 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı