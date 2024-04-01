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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
BĞMSZ

  • KISALTMA

    BĞMSZ
BĞMSZ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.23
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1063
  • Kazandığı Belde Sayısı 202
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.40
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İLÇE ADAY OY ORAN
AHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
AKHİSAR
Açılan Sandık Oranı %98.92
0 %0 Detay
ALAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
118 %0.18 Detay
DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
212 %0.88 Detay
GÖLMARMARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
23 %0.23 Detay
GÖRDES
Açılan Sandık Oranı %100.00
20 %0.11 Detay
KIRKAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KULA
Açılan Sandık Oranı %92.36
97 %0.36 Detay
SALİHLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
128 %0.12 Detay
SARIGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SARUHANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ŞEHZADELER
Açılan Sandık Oranı %100.00
87 %0.09 Detay
SELENDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SOMA
Açılan Sandık Oranı %100.00
252 %0.37 Detay
TURGUTLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
254 %0.25 Detay
YUNUSEMRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı