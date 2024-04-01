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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
BĞMSZ

  • KISALTMA

    BĞMSZ
BĞMSZ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.23
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1063
  • Kazandığı Belde Sayısı 202
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.16 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.22
Mardin Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ARTUKLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
1106 %1.36 Detay
DARGEÇİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DERİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
453 %1.64 Detay
KIZILTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MAZIDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
85 %0.50 Detay
MİDYAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
NUSAYBİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
1162 %2.37 Detay
ÖMERLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SAVUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YEŞİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı