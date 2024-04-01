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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
BĞMSZ

  • KISALTMA

    BĞMSZ
BĞMSZ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.23
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1063
  • Kazandığı Belde Sayısı 202
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.07 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.18
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
640 %0.49 Detay
ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
23 %0.29 Detay
BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
149 %0.84 Detay
ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %98.39
54 %0.06 Detay
GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
7091 %6.17 Detay
MUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
172 %0.22 Detay
TARSUS
Açılan Sandık Oranı %100.00
177 %0.09 Detay
TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
130 %0.08 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
15530 %10.96 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı