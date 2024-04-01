|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|640
|%0.49
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ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|23
|%0.29
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BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|149
|%0.84
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ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %98.39
|54
|%0.06
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GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|7091
|%6.17
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MUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|172
|%0.22
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TARSUS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|177
|%0.09
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TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|130
|%0.08
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|15530
|%10.96
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