60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
BĞMSZ

  • KISALTMA

    BĞMSZ
BĞMSZ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.23
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1063
  • Kazandığı Belde Sayısı 202
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.10 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.07
Muğla Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BODRUM
Açılan Sandık Oranı %86.83
658 %0.70 Detay
DALAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
85 %0.29 Detay
DATÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
1473 %9.17 Detay
FETHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
195 %0.19 Detay
KAVAKLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KÖYCEĞİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
18 %0.07 Detay
MARMARİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
55 %0.10 Detay
MENTEŞE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MİLAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
350 %0.38 Detay
ORTACA
Açılan Sandık Oranı %100.00
73 %0.21 Detay
SEYDİKEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ULA
Açılan Sandık Oranı %100.00
329 %1.78 Detay
YATAĞAN
Açılan Sandık Oranı %64.39
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı