|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BODRUM
Açılan Sandık Oranı %86.83
|658
|%0.70
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DALAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|85
|%0.29
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DATÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|1473
|%9.17
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FETHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|195
|%0.19
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KAVAKLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KÖYCEĞİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|18
|%0.07
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MARMARİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|55
|%0.10
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MENTEŞE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MİLAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|350
|%0.38
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ORTACA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|73
|%0.21
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SEYDİKEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ULA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|329
|%1.78
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YATAĞAN
Açılan Sandık Oranı %64.39
|0
|%0
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