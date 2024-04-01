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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
BĞMSZ

  • KISALTMA

    BĞMSZ
BĞMSZ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.23
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1063
  • Kazandığı Belde Sayısı 202
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.08
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İLÇE ADAY OY ORAN
ARDEŞEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇAMLIHEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇAYELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
88 %0.72 Detay
DEREPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
FINDIKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÜNEYSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
141 %2.94 Detay
HEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
18 %1.78 Detay
İKİZDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
30 %2.10 Detay
İYİDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KALKANDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
PAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BÜYÜKKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KENDİRLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MADENLİ
Açılan Sandık Oranı %64.29
0 %0 Detay
MURADİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SALARHA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TUNCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
66 %4.44 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı