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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
BĞMSZ

  • KISALTMA

    BĞMSZ
BĞMSZ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.23
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1063
  • Kazandığı Belde Sayısı 202
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.12 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.47
Sakarya Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ADAPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
AKYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ARİFİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
3758 %13.86 Detay
ERENLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
62 %0.12 Detay
FERİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
22 %0.13 Detay
GEYVE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HENDEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
42 %0.08 Detay
KARAPÜRÇEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARASU
Açılan Sandık Oranı %100.00
18 %0.04 Detay
KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KOCAALİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
143 %0.81 Detay
PAMUKOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
334 %1.72 Detay
SAPANCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SERDİVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SÖĞÜTLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TARAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
350 %7.20 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı