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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
BĞMSZ

  • KISALTMA

    BĞMSZ
BĞMSZ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.23
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1063
  • Kazandığı Belde Sayısı 202
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.28 1
İL GENEL MECLİSİ
%0.14
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İLÇE ADAY OY ORAN
19 MAYIS
Açılan Sandık Oranı %100.00
1533 %9.27 Detay
ALAÇAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ASARCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ATAKUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
142 %1.07 Detay
BAFRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
131 %0.15 Detay
CANİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇARŞAMBA BAĞIMSIZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
35440 %42.96 Detay
HAVZA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İLKADIM
Açılan Sandık Oranı %100.00
113 %0.07 Detay
KAVAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
LADİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SALIPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TEKKEKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TERME
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
VEZİRKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
1160 %2.20 Detay
YAKAKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı