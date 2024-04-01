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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
BĞMSZ

  • KISALTMA

    BĞMSZ
BĞMSZ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.23
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1063
  • Kazandığı Belde Sayısı 202
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.10 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
Tekirdağ Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ÇERKEZKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
2306 %2.21 Detay
ÇORLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
127 %0.08 Detay
ERGENE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HAYRABOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KAPAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MALKARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MARMARAEREĞLİSİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
27 %0.15 Detay
MURATLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
213 %0.67 Detay
ŞARKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SÜLEYMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %99.23
144 %0.11 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı