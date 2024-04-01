|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAHÇESARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|866
|%15.91
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BAŞKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|48
|%0.29
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ÇALDIRAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÇATAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|298
|%0.56
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ERCİŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|203
|%0.30
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GEVAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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GÜRPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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İPEKYOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|903
|%0.67
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MURADİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÖZALP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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TUŞBA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|300
|%0.56
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