60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
BĞMSZ

  • KISALTMA

    BĞMSZ
BĞMSZ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.23
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1063
  • Kazandığı Belde Sayısı 202
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%2.01 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.38
Van Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BAHÇESARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
866 %15.91 Detay
BAŞKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
48 %0.29 Detay
ÇALDIRAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇATAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
298 %0.56 Detay
ERCİŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
203 %0.30 Detay
GEVAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÜRPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İPEKYOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
903 %0.67 Detay
MURADİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÖZALP
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TUŞBA
Açılan Sandık Oranı %100.00
300 %0.56 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı