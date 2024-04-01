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KADİR BIYIK MHP
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ZEHRA KONAKCI CHP
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FATMA GÜL ÖZCAN İYİ PARTİ
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YASİN KAZANKAYA Yeniden Refah
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BURAK GÜNDÜZ Zafer Partisi
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MELİH DERİCİ DSP
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GÜRKAN ÇALIŞKAN BTP
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HAZAR GÜLSARİ HÜDA PAR
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RAMAZAN SAĞIR Millet
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MUSTAFA TAŞKIN DEVA Partisi
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HAMDİ TABANLI SAADET
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VEDAT ÖZCAN VATAN
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BAHTİYAR YÜRÜK BAĞIMSIZ
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