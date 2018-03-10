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Cengiz’e büyük onur

Cengiz’e büyük onur

10.03.2018, 00:00 Güncelleme Tarihi: 10.03.2020,18:01

Serie A’da ayın futbolcusu seçilen ’e kulübü bir araba hediye etti. Yeni ehliyet alan Cengiz’in artık arabası var

İtalya Serie A takımlarından Roma, Cengiz Ünder'i şubat ayının oyuncusu seçti. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, şubat ayının futbolcusu seçilen Cengiz Ünder tebrik edildi.
Açıklamada, "Türk futbolcu, şubat ayında oynadığı 5 maçta 5 gol atarak bu ayın dönüm noktası olmanın keyfini yaşadı.

Cengiz, Roma'nın galibiyetiyle sonuçlanan 3 maçta da fileleri havalandırdı" ifadeleri kullanıldı. Cengiz'in takım arkadaşları Alisson Becker ve Federico Fazio'yu geride bırakarak taraftarların oylarıyla "ayın futbolcusu" seçildiği belirtildi. Hediye olarak kendisine verilen araba önünde poz veren Cengiz, bu sezon toplamda ise 21 maçta 6 gol ve 1 asist üretti. Başakşehir'de oynarken ehliyetinin olmadığını ifade eden Cengiz, "Ehliyet için ilk sınava girdim. 95 aldım. Direksiyon sınavı kaldı. 20 yaşındayım, henüz ehliyetim yok. Arabam da yok" demişti. Ehliyetinin yeni alan Cengiz, şimdi mutluluktan uçuyor.

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