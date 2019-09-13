Galatasaray, Kasımpaşa'yı Falcao'yla geçti

Galatasaray'ın yeni transferi Radamel Falcao, Kasımpaşa'ya karşı müthiş bir maç çıkarttı. Yıldız futbolcu 38'deki golüyle hem ilk golünü attı hem de üç puanı getirdi

Süper Lig'e kötü başlayan Galatasaray, Kayserispor'dan sonra evinde de Kasımpaşa'yı mağlup ederek rahat nefes aldı: 1-0. 6. dakikada sol kanatta topla buluşan İlhan'ın ceza sahası içine verdiği pasta gelişine topa vuran Hajradinovic'in şutunu kaleci Muslera kontrol etti. 12'de sol kanatta topla buluşan Quaresma'nın yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı. 14'te sağ kanatta topla buluşan Hajradinovic'in ceza sahası içine çevirdiği topta ön direkte Thiam'ın yaptığı vuruşta top auta çıktı. 17'de ceza sahasına atılan uzun topla buluşan Babel'in verdiği pasta Falcao'nun vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan sekti ve kaleci Fatih'te kaldı. 34. dakikada sol kanattan Belhanda'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Nzonzi'nin kafa vuruşunda top Fatih'te kaldı.



EL TİGRE İŞ BAŞINDA



38'DE Ömer Bayram'ın pasında topla buluşan Falcao'nun şutunda savunmada Ben Youssef'e çarpan top ağlarla buluştu: 1-0. 50'de sol kanatta Belhanda'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Marcao'nun kafa vuruşunu kaleci Fatih oyun alanına çeldi. 77'de ceza sahası içinde topla buluşan Quaresma'nın şutunu Muslera kornere çeldi. 80'de Belhanda'nın orta alandan verdiği pasta topla buluşan Falcao'nun şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı. Maç 1-0 sona erdi.



GOLLE BAŞLADI



Sarı-kırmızılıların transfer döneminin son günlerinde kadrosuna dahil ettiği Falcao ile Lemina, Kasımpaşa maçında 11'de sahaya çıktı. Falcao takımı adına gol atarken, Lemina orta sahada savunmaya dönük görev aldı. Falcao 38. dakikada sarı-kırmızılı forma altında çıktığı ilk maçta ilk golünü kaydetti. Bu arada müsabaka öncesinde ve sonrasında Falcao'ya tribünlerden büyük sevgi gösterileri vardı. Yıldız oyuncu maç sonunda taraftara üçlü çektirdi. Öte yandan Aslan'da Seri, Emre Mor ve Andone cezalıydı.



FATİH TERİM LOCADAN İZLEDİ



Teknik direktör Fatih Terim ile yardımcıları Ümit Davala ve Hasan Şaş, cezaları nedeniyle Kasımpaşa maçında tribünde yer aldı. PFDK, Kayseri maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle Terim'e 4 maç men cezası vermiş, Tahkim de bu cezayı 3 maça indirmişti



DAVALA VE ŞAŞ DA YOKTU



3 maç men cezası alan Davala'nın yanı sıra geçen sezonun 33. haftasında Medipol Başakşehir ile oynanan karşılaşmada 8 maç men cezası alan Hasan Şaş da yedek kulübesinde bulunamadı. Galatasaray'ın Kasımpaşa ile yaptığı maçta takımın başında yardımcı antrenör Levent Şahin yer aldı.



METİN OKTAY DA ANILDI



Sarı-kırmızılı takımın "Taçsız kralı" Metin Oktay da unutulmadı. Tribünde de "Taçsız kral tek aşkıydı Galatasaray", "Senin gibi cimbomluyu unutur mu bu taraftar" ve "Seni sevenleri bir kez üzdün 13.09.1991" yazılı pankartlar yer aldı. Galatasaraylı taraftarlar, maçın başlamasıyla birlikte mücadeleyi 3 dakika sessiz bir şekilde takip etti. Sarı-kırmızılılar, maçı 3 dakika oturarak izledikten sonra coşkulu bir şekilde tezahüratta bulundu.

Levent TÜZEMEN

Falcao ders verdi

Falcao'nun çabukluğunu ve hızlı hareket etmesini görünce Galatasaray'ın Diagne ile hücuma çıkarken kağnı hızında kaldığına tanık olduk.

Falcao'nun kartvizitinde 'büyük golcü' yazıyor ama Kolombiyalı yıldız bir santrforun nasıl pozisyon aldığını nasıl boş koşu yaptığını rakip savunmaların önünde nasıl duvar olup arkadaşlarına pas dağıttığı ders olmalı. Falcao'nun hızlı hareket edip hızlı düşünmesine Galatasaraylı oyuncular ağır oynadıklarından dolayı ayak uydurmakta zorlanıyorlar. Belhanda-Feghouli ikilisini birbirleri ile oluşturduğu pas trafiği bazen öyle abartılı oluyor ki Galatasaray hem hücumda zaman kaybı yaşıyor hem rakip savunmalar çabuk toparlanıyor. Bu iki oyuncu Afrika Kupası'nın yorgunluğunu atamamışlar. Bir an önce fabrika ayarlarına dönmeleri gerekiyor. Ben Youssef'in ayağına çarpıp ağlara giden golde Falcao'nun attığı bu gol, Lemina'nın yerine giren Ömer Bayram'la organize ettiği hızlı hücum hızlı paslaşmanın ürünüydü. Fatih Terim, kesinlikle takım içinde kanatlardan birine Rodrigues-Onyekuru tipinde hücuma dikine ve hızlı gidebilecek bir oyuncuyu monte etmeye çalışmalı. Çünkü Galatasaray sadece kanat ataklarını Mariano- Nagatomo ikilisi üzerine kuruyor ve bu da aslında yeterli olmuyor. Lemina, çabukluğu, tekniği ve topu hızlı taşıma becerisi ile kanatta bu görevi yapabilir. Radamel Falcao'nun dönerek ilk yarıda atamadığı golün pasını Lemina kanattan getirmişti.

TERİM MUTLAKA UYARMALI

Fatih Terim, Luyindama-Marcao ikilisini özellikle Şampiyonlar Ligi'nde çok riskli oynamamaları konusunda kesinlikle uyarmalıdır.

Galatasaray taraftarlarının tüyleri bu iki oyuncu topla buluşunca diken diken oluyor. Yani Luyindama-Marcao ikilisi oyun kurmayı bırakıp basit oynamayı tercih etmeli. Galatasaray'ın kadrosu her karşılaşmada fazlası ile topa hakim olacaktır.

Rakipleri önce savunma yapacak sonra da tıpkı Kasımpaşa gibi kontratak kollayacaktır.

Bu da Galatasaray'ın güçlü oyun sergilediğini gösterebilir ama çabuk oynamayıp hızlı hücum etmedikçe Galatasaray her zaman gol bulmakta sıkıntı yaşayabilir.