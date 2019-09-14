Altınordu Es-Es virajında

TFF 1. Lig'in ilk 3 haftasında 1 puan toplayabilen Altınordu, bugün taraftarı önünde Eskişehirspor'u ağırlayacak. Bornova Doğanlar Stadı'ndaki kritik mücadeleyi hakem Murat Erdoğan'ın yönetecek. Saat 19.00'da başlayacak mücadele beIN Sports Max HD 2'den naklen yayınlanacak.

TFF 1. Lig'in ilk 3 haftasında 1 puan toplayabilen Altınordu, bugün taraftarı önünde Eskişehirspor'u ağırlayacak. Bornova Doğanlar Stadı'ndaki kritik mücadeleyi hakem Murat Erdoğan'ın yönetecek. Saat 19.00'da başlayacak mücadele beIN Sports Max HD 2'den naklen yayınlanacak. Kırmızı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan kaleci Mert Can ile forvet Kemal Rüzgar forma giyemeyecek. Tedavileri devem eden stoper Mehmet Enes ve orta saha oyuncuları Muhammed Mert ile Okan Derici'nin ise riske edilmemesi bekleniyor. Geçen sezonun başında Fenerbahçe ile oynanan hazırlık müsabakasında ayak bileği kırılan Ali Mert ise görev verilmesi halinde formasına kavuşabilecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları kapalı tribün 1. kategori 100 lira, 2. kategori 25 ve misafir tribün 20 lira olarak belirlendi.



MEHMET ÖZKAN'A FAİR-PLAY ÖDÜLÜ



Uluslararası Fair-Play Komitesi tarafından "Willi Daume Fair-Play" ödülüne layık görülen Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın ödülü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen törenle verildi. Özkan'ın rahatsızlığı nedeniyle katılamadığı törende ödülü Dış İlişkiler Sorumlusu Aydın Güvenir aldı. Özkan: "12 yıl önce Türkiye'deki çocuklara spor yaptırmak, sporu sevdirmek ve onları centilmen bireyler olmalarına katkı sağlamak misyonuyla yola çıktım. Bir dünya vatandaşı olarak çocukların mutluluğu için çalışmaya devam edeceğiz."



ENES KUBAT RESMEN GİTTİ



Altınordu'nun geçen sezon büyük umutlarla transfer ettiği ancak yaşadığı sakatlık yüzünden beklenen performansı gösteremeyen hücum oyuncusu Enes Kubat ile karşılıklı anlaşma sağlanarak sözleşmesi fesih edildi. Transfer döneminde kendisine teklifte bulunan ve talip olan takımlarla anlaşmayan 25 yaşındaki futbolcunun, kırmızı-lacivertli kurmaylarla yaptığı ve zorlu geçtiği görüşmeler sonunda ayrılmaya yanaştığı öğrenildi. Kanat oyuncusu Ocak ayı transfer dönemine kadar futboldan uzak kalacak.