Fener’li Muriç’e yeni müşteri

Fenerbahçe'nin sezon başında yıldız golcüsü Vedat Muriç'in Avrupa'dan talipleri artıyor. Sarılacivertli ekibin pazartesi günü deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçta Atletico Madrid'in gözlemcilerinin Kosovalı yıldızı izleyecek olmasının ardından dün gündeme flaş bir iddia daha düştü. İngiliz devi Tottenham'ın ardından Manchester United'ın da Vedat Muriç'i izleyeceği belirtildi.

Fenerbahçe'nin sezon başında yıldız golcüsü Vedat Muriç'in Avrupa'dan talipleri artıyor. Sarılacivertli ekibin pazartesi günü deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçta Atletico Madrid'in gözlemcilerinin Kosovalı yıldızı izleyecek olmasının ardından dün gündeme flaş bir iddia daha düştü. İngiliz devi Tottenham'ın ardından Manchester United'ın da Vedat Muriç'i izleyeceği belirtildi. United adına scout Kristo Kilibarda'nın Alanyaspor maçında tribünde yer alacağı açıklandı. Hem Fenerbahçe'de hem de Kosova Milli Takımı'nda müthiş bir performans gösteren Muriç, Avrupa'nın gündemine oturdu.



26 MAÇTA 17 GOL



Ç.Rize'den 3.5 milyon Euro artı 4 futbolcu karşığında F.Bahçe'ye gelen golcü için 50 milyon Euro bonservis bedeli isteniyor.



7 TAKIMDA OYNADI



Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Vedat Muriç, şuana kadar 7 takımda forma giydi. 25 yaşındaki Kosovalı futbolcu F.Bahçe'nin yanı sıra KF Liria, KF Teuta, KS Besa Kavaje, Giresunspor, Gençlerbirliği ve Ç.Rizespor'da da oynadı. Yıldız golcü Kosova Milli Takımı'nda 20 maçta görev yaparken, fileleri de 5 kez havalandırdı.