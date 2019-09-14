Horoz’u uçuran adam

Dokuz yıl sonra yükseldiği Süper Lig'de müthiş bir çıkış yakalayan Denizlispor'un kalecisi Adam Stackhowiak ilk 3 maçta kalesinde gol görmeyen tek file bekçisi olurken müthiş performansıyla takımını zirvede tuttu.

Dokuz yıl sonra yükseldiği Süper Lig'de müthiş bir çıkış yakalayan Denizlispor'un kalecisi Adam Stackhowiak ilk 3 maçta kalesinde gol görmeyen tek file bekçisi olurken müthiş performansıyla takımını zirvede tuttu. Geçtiğimiz sezon Denizlispor'un Süper Lig'e yükselmesinde büyük katkısı olan Polonyalı file bekçisi ilk üç maçta 3 penaltı kurtararak takımını zafere taşıyan oyuncu oldu. Bu sezon Galatasaray maçında Selçuk İnan, Antalyaspor karşılamasında Aatıf'ın penaltı vuruşlarında gole izin vermeyen Adam Stackhowiak, Göztepe karşısında da Soner Aydoğdu'nun penaltı atışında başarılı bir kurtarış yaptı.



270 DAKİKA GOL YEMEDİ



Tecrübeli kaleci geride kalan 3 maçta gol yemedi. Gerek müthiş performansı, gerekse kritik kurtarışlarıyla takımını zaferden zafere taşıyan Adam, taraftarların da sevgilisi oldu. Denizli'yi çok sevdiğini ve burada daha büyük başarılar yaşamayı hedeflediğini söyleyen Adam, "Çok güzel bir kent. Taraftarımız süper. Takım içinde arkadaşlık çok iyi. Kendimi burada buldum. Burada olmaktan son derece mutluyum" diyor.



DENİZLİSPOR'DA COŞTU



Futbola ülkesinin takımlarından Odra Wodzislaw'da başlayan 32 yaşındaki Polonyalı kaleci daha sonra Gornik Zabrze ve GKS Belchatow'de forma giydi. Plovdiv'de üç sezon oynayan ve bu ekipte de UEFA Avrupa Ligi tecrübesi yaşayan Adam 2016-2017 sezonunda Gazişehir'e transfer oldu. Geçen sezon Denizlispor'a gelen ve müthiş bir çıkış yakalayan Adam takımına tarihi zafer yaşatırken Süper Lig'de de adından bahsettirmeyi başardı.



BİLETLER TÜKENMEK ÜZERE



Süper Lig'de ilk 3 haftayı namağlup, gol dahi yemeden 7 puanla geçen ligin yeni ekibi Yukatel Denizlispor'da, Konyaspor maçı öncesinde taraftarlar seferberlik ilan etti. yarın oynanacak maçın biletlerinin büyük bölümü satışa çıkar çıkmaz tükendi. 19 bin kişilik Denizli Atatürk Stadı'nı tamamen doldurmak isteyen taraftarlar maç için şov hazırlıkları da yapıyor. Yönetim taraftarların isteği üzerine bilet fiyatlarında indirim yapmıştı. İlk iç saha maçında G.Saray'ı 2-0 mağlup eden Horozlar bu sezon ikinci kez buluşacakları taraftarlarına yeni bir zafer daha yaşatmak istiyor.