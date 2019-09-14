İspanya mı Arjantin mi?

Basketbol 2019 FIBA Dünya Kupası’nda şampiyon yarın oynanacak maçta belli olacak

Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası yarı final maçlarında İspanya, Avustralya'yı 95-88, Arjantin ise Fransa'yı 80-66 yenerek finale yükseldi. Günün ilk maçında İspanya normal süresi 71-71, ilk uzatması 80-80 biten maçın ikinci uzatma bölümünde Avustralya'yı 95-88 yenerek finale çıkmayı başardı. İspanya maçın ilk çeyreğini 22-21 önde kapatırken, devreyi Avustralya 37-32 önde bitirdi. Üçüncü çeyrek ise 55-51 Avustralya lehine sonuçlandı. İspanya'da 33 sayıyla oynayan Marc Gasol takımına galibiyeti getiren en önemli isim olurken, Avustralya'da Mills'in 34 sayılık katkısı final için yeterli olmadı.



TANGOCULARIN SÜRPRİZİ



Günün diğer maçında ise Arjantin turnuvanın en büyük favorisi Amerika'yı saf dışı bırakan Fransa'yı 80-66 mağlup ederek büyük bir sürprize imza attı. Arjantin ilk çeyreği 21-18, devreyi 39-32, üçüncü çeyreği 60-48 önde kapatıp salondan 14 sayı farkla 80-66 galip ayrıldı.



İSPANYA'NIN İKİNCİ FİNALİ



İspanya tarihinde ikince kez FIBA Dünya Kupası'nda finale çıktı. Japonya'da 2006 yılında ilk kez final oynayan ve Dünya Şampiyonu olan İspanya, 13 yıl sonra tekrar finale yükselme başarısı gösterdi. İspanya, bir başka Uzak Doğu ülkesi Çin'de tekrar şampiyon olmak için Arjantin ile yarın 15.00'te karşılaşacak.