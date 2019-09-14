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Menemen kenetlendi

Menemen kenetlendi
Giriş Tarihi: 14.9.2019

Sportif Direktörü Cenk Laleci, “Akhisarspor önünde taraftarımızın desteğiyle galip gelecek için savaşacağız” dedi

TFF 1. Lig'de yarın İzmir Atatürk Stadı'nda Ege derbisinde Akhisarspor'la karşı karşıya gelecek Ekol Göz Menemenspor galibiyete şartlandı. Milli arayı en iyi şekilde değerlendirdiklerini söyleyen Ekol Göz Menemenspor Sportif Direktörü Cenk Laleci, güçlü bir ekibe karşı oynayacaklarının bilincinde olduklarını belirtti. Futbolu çirkinleştirmeyen ve hücuma yönelik bir oyun anlayışıyla mücadele etmek istediklerini söyleyen Laleci, "Tadilat nedeniyle Menemen İlçe Stadı'nda rakibimizi ağırlayamayacağız. Ancak nerede olursa olsun kazanmak için mücadele eden bir ekibiz. Taraftar desteğini alacağımıza inanıyorum. İzmir Atatürk Stadı'nda da seyircimiz yanımızda olacaktır. Akhisarspor karşısında tek düşüncemiz galibiyet. Hücum gücümüze güveniyoruz. İstediğimizi alacağız" diye konuştu.

EKSIKSIZ ÇALIŞIYOR

Sarı-lacivertli ekipte kırmızı kart cezası sona eren hücum oyuncusu Murat Elkatmış da teknik heyet şans vermesi halinde takımdaki yerini alabilecek. Ekol Göz Menemenspor'da sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

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