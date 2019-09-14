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Haberler > Spor > Sümeyye Boyacı Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda ikinci oldu

'nda ikinci oldu

Sümeyye Boyacı Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda ikinci oldu

14.09.2019, 21:04

, 'nda kadınlar 50 metre sırt üstünde dünya ikincisi oldu.

Milli sporcu Sümeyye Boyacı, Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar 50 metre sırt üstünde dünya ikincisi oldu.
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