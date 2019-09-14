Sümeyye Boyacı Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda ikinci oldu

Milli sporcu Sümeyye Boyacı, Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar 50 metre sırt üstünde dünya ikincisi oldu.
Milli sporcu Sümeyye Boyacı, Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar 50 metre sırt üstünde dünya ikincisi oldu.
14.09.2019, 21:04
Milli sporcu Sümeyye Boyacı, Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar 50 metre sırt üstünde dünya ikincisi oldu.
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