BAL-KES mucizesi

Transfer yasağını son gün kaldıran, spor otoriteleri tarafından ‘Küme düşer’ denilen kırmızı-beyazlılar, teknik direktör Ali Tandoğan yönetiminde sahasında rakiplerinin korkulu rüyası oluyor. Tandoğan, “Bu galibiyet inancın zaferi” ded

TFF 1. Lig'de Balıkesirspor mucizesi yaşanıyor. Sezona büyük maddi krizle giren, yönetimini uzun süre belirleyemeyen ve transfer yasağı nedeniyle sezona gençlerden kurulu bir kadroyla giren Bal-Kes, şampiyonluk adaylarından Erzurumspor BŞB'nin ardından 3'te 3 yapan Ümraniyespor'u da yenerek taraftarları önünde şov yaptı. Transfer yasağını son gün gece geç saatlerde kaldırabilen Balıkesirspor, teknik patron Ali Tandoğan yönetiminde özellikle iç maçlarda rakiplerine sahayı dar ediyor. Ümraniyespor'a karşı 7. maçında 2. galibiyetini elde eden kırmızı-beyazlılar, 4. haftada 2 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı, 6 puan topladı.

TANDOĞAN: MUTLUYUZ

Balıkesirspor Teknik Direktörü Ali Tandoğan, "3'te 3 yapan Ümraniyespor karşısında 3 puan aldığımız için mutluyuz, bundan sonra bu galibiyet serisini sürdürmek istiyoruz" dedi. Futbolcularının iyi mücadele ettiklerini belirten Tandoğan, "Golleri biz bulduk, daha farklı da kazanabilirdik. Kaçırılmayacak golleri kaçırdık, bu yüzden çok üzüldük. Üç puan aldığımız için mutluyuz, bundan sonra bu galibiyet serisini sürdürmek istiyoruz. Milli maç arasında yeni transferlerimizle takımdaki oyuncular çok iyi uyum sağladı. Bu sürdüğü sürece iyi neticeler alacağımıza inanıyorum. Hedefimiz üst sıralarda yer almak" diye konuştu.

ÜMİT YÖNEY