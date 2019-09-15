Denizlispor'a nazar değdi

Süper Lig'in 4. haftasında Denizlispor evinde Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Farouk Miya'nın 54. dakikada attığı golle Konyaspor 1-0 kazandı.

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Yukatel Denizlispor, milli aranın ardından konuk ettiği Konyaspor'a yenilerek ilk mağlubiyetini aldı: 0-1. 4. dakikada Zakarya'nın ceza alanı dışından gönderdiği topta müsait pozisyondaki Rodallega topu ıskalayınca meşin yuvarlak rakip takım oyuncularında kaldı. 8'de Konyasporlu futbolcular paslaşarak Denizlispor yarı alanını geçip ceza alanı içine kadar girdi. Topun peşini bırakmayan Alper'in sol çaprazdan çektiği sert şut savunmaya çarparak direkten dönüp kornere gitti. 11'de defansı çalımlayan Rodallega'nın ceza alanı çizgisi yakınında çektiği sert şut az farkla auta çıktı. 13'te Zakarya'nın havadan ceza alanına yaptığı topa yükselen Rodallega'nın kafa vuruşunu kaleci Serkan son anda kornere çelmeyi başardı. 27'de Miya'nın ceza alanı dışından doğrudan kaleye gönderdiği sert şutu kaleci Stachowiak tek hamlede çıkardı. Sonrasında devam eden Konyaspor atağı sonuçsuz kaldı. 33'te Barrow'un sol çaprazdan ceza alanına gönderdiği topa yerden kayarak vuran Rodallega'nın şutu direğin yanından auta çıktı. 45'te Skubic'in yaptığı ortada topa yükselen Miya'nın kafa şutunu kaleci Stachowiak çizgi üzerinden çıkararak golü önledi. 54'te Milosevic'in pasında Miya ceza yayı üzerinden harika vurdu: 0-1. 75'te Miya sol kanattan son çizgiye inip içeri çevirdi, Konyalı oyunculardan önce savunma araya girdi. 90'da Olcay korneri kullandı, Rodallega'nın kafa vuruşu kaleci Serkan'ın kucağında kaldı. Maç 1-0 sona erdi.



HER İKİ TAKIM 39. KEZ RAKİP



Yukatel Denizlispor, Konyaspor'la 39. kez rakip oldu. Horozlar, bundan önce oynanan 38 maçta 14 galibiyet, 10 beraberlik, 14 mağlubiyet aldı. Horoz, Denizli'de Konya'yı 19 kez ağırladı. Yeşil-siyahlılar, bu maçlardan 12'sini kazandı, 4 maç berabere bitti, 3 maçı da Konyaspor kazandı. İki takım en son 2013'te 1. Lig'de karşı karşıya geldi



TRİBÜNLER YEŞİL-SİYAH



Denizlispor, Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray'la karşılaştıktan sonra 1 ay sonra taraftarlarının huzuruna çıktı. Yeşil-siyahlı taraftarlar Konya maçında tribünleri fulledi. 16 bin 55 kişi kapasiteli Atatürk Stadı yeşil-siyahlı renklere büründü. Denizlili taraftarlar 500 kadar Konya taraftarına 'Hoşgeldiniz' diye tezahürat yapıtı. İki takım "Sepsis'i önlemek elinizde. Yoğun bakım hayat kurtarır" pankartı çıktı.



Alnur KALEMCİ

Horoz evinde kazaya uğradı

K ırmızı kart cezalısı Lopes'in yerine Zeki Yavru'yu sağbekte görevlendiren Yüceh hoca, ön liberoda Murawski'nin partneri olarak Sackey'i sahaya sürdü. Konyaspor'da ise oynadığı son Antalyaspor maçından 3 değişiklik sahadaydı.

Konuk ekip karşılaşmaya önde basarak başladı, oyunu hemen Denizlispor yarı sahasına yıktı. Birara Horoz evinde mi, yoksa deplasmanda mı oynuyor sorusunu sordurtacak kadar savunmada kalan yeşil-siyahlılar, yarım saat sonra karşı kaleye seyre ataklar gerçekleştirebildi, Rodallega iki kez Serkan'la karşı karşıya kaldı. Galatasaray maçını deplasman gibi sayarsak, üstüste 2 dış saha karşılaşması Denizlispor'un oyununu deplasman takımı oyununa dönüştürmüş sanki. 2. bölgede Recep Niyaz ve Aissati topla buluşturamamak, bu nedenle pas trafiğini yönetememek mahkum futbolun bir başka açıklaması olur. Denizlispor'un Polonyalı kalecisi Stackhowiak, yaptığı seri kurtarışlarla tabelanın değişmesini önleyip ilk yarının kahramanı oldu.



İLK YENİLGİYLE TANIŞTI



Ligde umulanın üzerinde bir başarıyla start alan Denizlispor ikinci yarıda Konyaspor'un golüne engel olamayarak ilk galibiyetle tanıştı. Yücel İldiz mutlaka bu karşılaşmadan ders çıkartacak ve önümüzdeki maçlarda giderilmesini sağlayacaktır.

Hakem Ali Şansalan Denizlispor aleyhine verdiği kararlarla hem yeşil-siyahlı futbolcuları hem de taraftarları çıldırttı.

Bir penaltıyı vermeyerek maçın kaderini etkiledi. Ben stadı tıklım tıklım dolduran ve maç boyu büyük destek veren taraftarlara üzüldüm. Hayal kırıklığı yaşadılar ama ligde her zaman böyle sonuçlar olabilir, yeter ki önümüzdeki maçlarda başarılı grafik sürdürülsün.