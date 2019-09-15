Falcao çılgınlığı

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı ilk maçında sosyal medyayı salladı Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Radamel Falcao 1-0 kazandıkları Kasımpaşa maçında ilk golünü attı takımına üç puan kazandırdı taraftarlar coştu. Galatasaraylı taraftarlar sosyal medya hesaplarından ezeli rakiplerine de göndermede bulundu

FALCAO

BELHANDA'NIN

alatasaray, Kasımpaşa'yı Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'nun golüyle 1-0 mağlup etti, sosyal medya ayağa kalktı. İlk kez Galatasaray forması giyen ve tek başına takımına 3 puan kazandıran Falcao için "müthiş" yorumu yapan taraftarlar takımlarını ise vasat olarak değerlendirdi. Taraftarlar sosyal medyadaki paylaşımlarında, "G.Saray'da bir şey yok, Falcao da her şey var", "Falcao'su olan da var, olmayan da var", "Bu Falcao Muric'i de Burak Yılmaz'ı da katlar", "Muric ancak Falcao'nun ayakkabılarını taşır", "Falcao bize Gomis'i unutturur", "Bu Falcao Cim-Bom'u şampiyon yapar", "Galatasaraylı oyuncular Falcao'ya bakıp top nasıl oynanır öğrensin", "Bu daha başlangıç", "Hayatımıza Falcao etkisi lazım", "O sadece bir golcü değil, büyücü", "Diagne'den sonra terapi gibi Falcao" gibi mesajlar yayınlandı.Galatasaray'ın yaz döneminde transferi için yoğun çaba sarf ettiği Radamel Falcao, sarı-kırmızılı forma ile çıktığı ilk maçta ilk golünü attı. Falcao'nun performansı dünya basınında da geniş yer buldu. İşte dış basında Falcao yorumları...CALCİOMERCATO: "Falcao, Galatasaray formasıyla ilk maçında golünü attı. Falcao'nun golü 3 puanı getirdi ve Galatasaray bu skorla 3 puanın sahibi oldu."AD (Netherlands): "Falcao, Galatasaray maçında ilk golünü attı. Golde şanslıydı. Şutu Ben Youssef'e çarparak yön değiştirdi. Binlerce Galatasaray taraftarı Falcao'nun ilk maçını bekledi ve dolu tribünler önünde Falcao, 89. dakikada alkışlarla kenara geldi."A Bola: "Falcao ve Quaresma karşı karşıya geldi. Galatasaray, Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti. Falcao, ilk maçında Galatasaray'a 3 puanı getiren isim oldu."MARCA (Colombia): "Büyüleyici hikaye. Büyülü şeylerden etkilenen oyuncular vardır. Falcao da onlardan biri. Galatasaray ile olan hikayesi büyüleyici başladı ve golle devam ediyor."G.SARAY'DA Younes Belhanda, çenesi kırıldığı için ameliyat edildi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kasımpaşa maçının 90. dakikasında çenesine aldığı darbe sonrası kırık şüphesiyle hastaneye kaldırılan Belhanda'nın tetkiklerinde çene sol taraf mandibula kemiğinde ve çene sağ taraf ön bölgede olmak üzere iki kırık tespit edildi. Belhanda, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği doktorlarından Doç. Dr. Zeynep Sevim başkanlığında sabah erken saatlerde başarılı bir operasyon geçirdi. Açıklamada, tecrübeli oyuncunun sahalardan ne kadar uzak kalacağıyla ilgili bilgiye yer verilmedi.