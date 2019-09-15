Horoz’un rakibi Konya

Süper Lig’e hızlı giren Yukatel Denizlispor, 4. hafta mücadelesinde sahasında saat 20.00’de galibiyet arıyor. Maçın hakemi Ali Şansalan

SEBAHATTİN ALP

YUKATEL Denizlispor, Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda milli maç arasının ardından 4. hafta karşılaşmasında Konyaspor'u ağırlıyor. Denizli Atatürk Stadı'nda Ali Şansalan'ın yöneteceği karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Yeşil-siyahlı ekip, tam 1 ay sonra kendi evinde oynayacağı ikinci maçını kazanmak için sahaya çıkacak. Oynadığı ilk 3 maçta galibiyet bulamayan ve 3 beraberlik alan Konyaspor'a karşı evinde şansı tutan Denizlispor'un kozu taraftarları olacak. Yukatel Denizlispor'da, cezalı oyuncu Tiago Lopes ile sakatlığı sonrası tam iyileşmeyen Kibong Mbamba, maç kadrosunda yer almayacak. Zeki'nin yerinde ise ortada Sackey görev yapacak.

TARAFTARIN DESTEĞİ ÖNEMLİ

TEKNİK direktörü Yücel İldiz, "Enteres an ve zor bir maç bizleri bekliyor. Maça hazırız. Oyunun ve skorun hakimi olmak, taraftarın desteğiyle gülen taraf olmak istiyoruz" dedi.



ALİ ÇETİN: KULÜBÜN BORCU 31 MİLYON TL

YUKATEL Denizlispor'da Başkan Ali Çetin, kulübün 31 milyon lira borcunun bulunduğunu açıkladı. Çetin, amaçlarının kulübü borçsuz bir yapıya büründürmek olduğunu belirterek, "Biz geldiğimizde, fırıncı bize ekmek vermiyordu. Futbolcular antrenmana çıkmıyordu. Kapıda haciz memurları dolaşıyordu. Göreve başladığımızda, 36 milyon TL borç vardı. Bununla beraber borcumuzun tamamı 63 milyon TL'dir. Geldiğimizden beri aldığımız bağış ve reklam bedeli 37 milyon TL. Bu, Denizlispor tarihinde çok önemli bir tutar. 400 icra dosyasını 6'ya indirdim. Gelecek için hesabımızı yaptık, kulübümüzün geleceğini düşünerek çalışıyoruz" dedi.