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Lappi ilk sırada

Lappi ilk sırada
Giriş Tarihi: 15.9.2019

’te ikinci kez düzenlenen 'nın 11. yarışı olan 'nde büyük heyecan devam ediyor. İkinci günde , 1.59.53.7'lik derecesiyle ilk sırayı aldı

Dünya Ralli Şampiyonası'nın 11. ayağı olan Türkiye Rallisi'nde ikinci gün heyecanı yaşandı. Üst üste ikinci kez dünyanın en iyi pilotlarının ağırlayan Marmaris'te gerçekleşen 6 etap sonunda Red Bull sporcuları zirvede yer aldı. Toplam 22 ülkeden 54 otomobil ve 108 sporcunun katıldığı organizasyonun ikinci gün sonunda Esapekka Lappi, 1.59.53.7'lik derecesiyle ilk sırayı elde etti. Ralli efsanesi ve Red Bull sporcusu Sebastien Ogier ise 2.00.11.4'lük derecesiyle Fin takım arkadaşının gerisinde 2. sırada yer aldı. Thierry Neuville 3., Teemu Suninen 4., Andreas Mikkelsen 5. durumda. Türkiye Rallisi'nde üçüncü günde pilotlar Yeşilbelde, Datça ve Kızlan etaplarını ikişer kez geçecek.

ADEM ÜLKER

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