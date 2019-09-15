Menemen’in konuğu Akhisar

TFF 1. Lig’de Ege derbisinde Ekol Göz Menemenspor bugün Atatürk Stadı’nda saat 19.00’da Akhisarspor’u ağırlayacak

TFF 1. Lig'de sezona milli maçlar nedeniyle verilen aradan sonra Ekol Göz Menemenspor Ege derbisinde Akhisarspor'u konuk edecek. Menemen İlçe Stadı'ndaki tadilat yetişmediği için Akigo'yu İzmir Atatürk Stadı'nda ağırlayacak. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Ramazan Keleş düdük çalacak.



BJARNASON SAKAT

EKOL Göz Menemenspor'da kırmızı kart cezası biten Murat Elkatmış'ta takımdaki yerini alabilecek. Ev sahibi ekipte eksik oyuncu bulunmuyor. Konuk Akhisarspor'da ise Ege derbisinde sakatlığı devam eden Bjarnason forma giyemeyecek. Ligde iki takım da sezonun ilk 3 maçını 4'er puan toplamayı başardı. Derbi öncesinde Ekol Göz Menemenspor Teknik Direktörü Ramazan Kurşunlu ve Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, hak

edenin kazanacağı centilmence bir 90 dakika diledi.



ATATÜRK STADI BU KEZ DOLACAK

Ekol Göz Menemenspor ve Akhisarspor'u karşı karşıya getirecek maçta İzmir Atatürk Stadı'nın tribünleri dolacak. Ev sahibi sarı-lacivertli ekibin taraftarları, kritik maçta Atatürk Stadı'nı doldurarak takımlarına tam destek verecek. Konuk Akhisarsporlular da İzmir'e akın ederek kendilerine ait bölümde yeşilsiyahlılara güç verecek.



TARİHLERİNDE İLK KEZ KARŞILAŞACAKLAR

GEÇEN sezon 1. Lig'e yükselen Menemenspor ve Süper Lig'de 7 sezon mücadele ettikten sonra küme düşen Akhisarspor, tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek. İki ekibin de hedefi maçtan galibiyetle ayrılmak.