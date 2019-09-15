Sağlamcı Fenerbahçe

Gol yollarında uzun yıllardan beri büyük sorunlar yaşayan Fenerbahçe ara transfer döneminde İtalyan Serie A ekibi Palermo'da forma giyen Puscas'ı renklerine bağlayacak

Sadece bu sezonu değil, önümüzdeki sezonları da düşünerek hücum hattını sağlama almak isteyen Fenerbahçe'de yönetim forvet hattındaki altarnatifleri arttırmak ve kaliteyi yükseltmek için önemli adımlar atıyor. Allahyar Sayyadmenesh transferi ile ilk takviyesini santrfor bölgesine yapan Fenerbahçe, daha sonra Vedat Muriç ve Mevlüt Erdinç transferlerini yapmıştı. Bununla da yetinmeyen ve transfer sezonu kapanmasına rağmen yakaladığı hızı kesmeyen sarı lacivertliler, Palermo'da forma giyen George Puscas için önemli adımlar attı.

MİLLİ TAKIMDA

Kanarya'nın scoutları 23 yaşındaki genç yıldızı hem takımında hem de milli maçlarında izliyor. Romanya- İspanya maçını izleyen gözlemcilerin, golcü oyuncuyu çok beğendiklerini rapor ederken yönetimin de yıldız futbolcuyu ara transfer dönemine kadar renklerine bağlamayı planladığı bildirildi. 23 yaşındaki Rumen futbolcu Puscas, kariyerine Oredea'nın altyapısında başladı. 2013'te Inter'ın U19 takımına transfer olan Puscas, İtalya'nın Bari, Benevento, Novara takımlarında kiralık oynadı.



F.BAHÇE'DE GUSTOVA VE ADİL RAMİ HAZIR

FENERBAHÇE'DE sakat olan 6 oyuncudan 2'si pazartesi günü oynanacak olan Alanyaspor maçında oynayabilecek. Liderlik koltuğunu kaptırdığı Akdeniz ekibinden zirveyi geri almak için mücadele edecek sarı-lacivertlilerde, sakatlıkları bulunan futbolculardan Moses, Hasan Ali, Isla ve Emre forma giymeyecek. Buna karşın Gustavo ve Rami, teknik direktör Yanal şans verirse oynayabilecek durumda. Yanal yeni transfer Luiz Gustavo'yı oynatması durumunda 4-2-3-1 sisteminden 4-3-3 sistemine geçişi planlıyor. Taktik disiplinden taviz vermeyen Yanal sistemi koruyup ofansif ve defansif anlamda değişiklik yapıyor.